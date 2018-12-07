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Товарооборот между Украиной и Литвой вырос на 17%

Новости » Экономика    07.12.2018 - 15:37
Товарооборот между Украиной и Литвой вырос на 17%
Иллюстративное фото (twitter.com/ltbaltnews)

Порошенко назвал этот показатель результатом углубленной зоны свободной торговли с Литвой

Товарооборот между Украиной и Литовской Республикой с начала 2018 года увеличился на 17%. Об этом сказал президент Петр Порошенко во время встречи с президентом Литвы Грибаускайте, передает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу президента Украины.

По словам президента, речь идет о динамике роста товарооборота за первые 9 месяцев 2018 года.

"Это является результатом углубленной зоны свободной торговли, которая доказала свою эффективность", - отметил Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко сообщал, что благодаря функционированию зоны свободной торговли Украина-ЕС товарооборот с Евросоюзом растет на 30% за год. Также за последний год более 100 заводов в Украине были построены европейскими инвесторами.

Также премьер'ер-министр Украины Владимир Гройсман в начале ноября заявил, что Украина и Германия могут выйти на товарооборот в 10 млрд евро в год. На сегодня товарооборот между странами приближается к 8 млрд евро в год

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