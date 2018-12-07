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Товарообіг між Україною та Литвою зріс на 17%

Новини » Економіка    07.12.2018 - 15:37
Товарообіг між Україною та Литвою зріс на 17%
Ілюстративне фото (twitter.com/ltbaltnews)

Порошенко назвав цей показник результатом поглибленої зони вільної торгівлі з Литвою

Товарообіг між Україною та Литовською Республікою за початку 2018 року збільшився на 17%. Про це сказав президент Петро Порошенко під час зустрічі із президентом Литви Грибаускайте, передає РБК-Україна із посиланням прес-службу президента України.

За словами президента, йдеться про динаміку зростання товарообігу за перші 9 місяців 2018 року.

"Це є результатом поглибленої зони вільної торгівлі, яка довела свою ефективність", - зазначив Порошенко.

Нагадаємо, раніше Порошенко повідомляв, що завдяки функціонуванню зони вільної торгівлі Україна-ЄС товарообіг із Євросоюзом зростає на 30% за рік. Також за останній рік понад 100 заводів в Україні були побудовані європейськими інвесторами.

Також прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на початку листопада заявив, що Україна і Німеччина можуть вийти на товарообіг у 10 млрд євро в рік. На сьогодні товарообіг між країнами наближається до 8 млрд євро в рік

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