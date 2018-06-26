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Порошенко: через Угоду про асоціацію товарообіг з ЄС за рік виріс на 30%

НовиниПолітика    26.06.2018 - 11:37
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко розповів про зростання інвестицій в українську економіку

Завдяки Угоді про асоціацію товарообіг України з Євросоюзом зріс на 30% за рік. Про це в Київському інституті міжнародних відносин заявив президент України Петро Порошенко.

"Завдяки функціонуванню зони вільної торгівлі Україна-ЄС наш товарообіг зростає на 30% за рік. Зростають також інвестиції в українську економіку. Лише за останній рік більше 100 заводів були побудовані нашими партнерами-інвесторами, створено десятки тисяч нових робочих місць", - повідомив Порошенко.

 

Нагадаємо, раніше глава представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі на міжпарламентській конференції Україна-Грузія-Молдова заявив, що Угода про асоціацію з ЄС є моделлю модернізації України.

 

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Теги публікації: Евросоюз, Порошенко Петро, товарооборот  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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