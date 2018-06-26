Порошенко: через Угоду про асоціацію товарообіг з ЄС за рік виріс на 30%

Порошенко розповів про зростання інвестицій в українську економіку

Завдяки Угоді про асоціацію товарообіг України з Євросоюзом зріс на 30% за рік. Про це в Київському інституті міжнародних відносин заявив президент України Петро Порошенко.

"Завдяки функціонуванню зони вільної торгівлі Україна-ЄС наш товарообіг зростає на 30% за рік. Зростають також інвестиції в українську економіку. Лише за останній рік більше 100 заводів були побудовані нашими партнерами-інвесторами, створено десятки тисяч нових робочих місць", - повідомив Порошенко.

Завдяки функціонуванню зони вільної торгівлі Україна-ЄС наш товарообіг зростає на 30% за рік. Зростають також інвестиції в українську економіку. Лише за останній рік більше 100 заводів були побудовані нашими партнерами-інвесторами, створено десятки тисяч нових робочих місць — Петро Порошенко (@poroshenko) June 26, 2018

Нагадаємо, раніше глава представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі на міжпарламентській конференції Україна-Грузія-Молдова заявив, що Угода про асоціацію з ЄС є моделлю модернізації України.