Україна і Німеччина планують вийти на товарообіг у 10 млрд євро на рік

Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Зараз товарообіг між країнами наближається до 8 млрд євро в рік

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Україна і Німеччина можуть вийти на товарообіг у 10 млрд євро в рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єра в Twitter.

"Німеччина активно допомагає у впровадженні реформ. Децентралізація, формування Фонду енергоефективності, спільні інвестиційні проекти - порядок денний нашого співробітництва. Наш товарообіг наближається до 8 млрд євро в рік. Ставимо за мету досягти 10 млрд євро", - заявив Гройсман.

Також Гройсман додав, що в кінці листопада він буде брати участь у третьому німецько-українському економічному форумі у Берліні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що економічні відносини України та Німеччини продовжують демонструвати позитивну динаміку. Зокрема, Німеччина інвестує в різні підприємства України. Двосторонній зовнішньоторговельний оборот товарами і послугами в 2017 році зріс на 22,8% - до 7,91 млрд доларів.

Крім того Німеччина входить у п'ятірку найбільших інвесторів в економіку України.