Тотальна економія. Чи відключатиму світло у Києві сьогодні

В Києві сьогодні, 30 жовтня, навряд чи обмежуватимуть електропостачання. Зазвичай у неділю споживання найнижче.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова генерального директора компанії YASNO Сергія Коваленка в ефірі телемарафону.
"Сьогодні вже другий день відключень немає. Погода тепла, а в неділю зазвичай споживання найнижче за весь тиждень. Думаю, вечорі відключень не буде. Наразі енергетичної тривоги немає", - відзначив Коваленко.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що енергетики вже повернули світло для 2300 домогосподарств в 3 населених пунктах Донецької області.
Тим часом в Енергодарі внаслідок ворожих обстрілів зникло світло у більшій частині міста.
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