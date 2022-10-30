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Тотальна економія. Чи відключатиму світло у Києві сьогодні

Фото: тотальна економія. Чи відключатиму світло у Києві сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Києві сьогодні, 30 жовтня, навряд чи обмежуватимуть електропостачання. Зазвичай у неділю споживання найнижче.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова генерального директора компанії YASNO Сергія Коваленка в ефірі телемарафону.

"Сьогодні вже другий день відключень немає. Погода тепла, а в неділю зазвичай споживання найнижче за весь тиждень. Думаю, вечорі відключень не буде. Наразі енергетичної тривоги немає", - відзначив Коваленко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що енергетики вже повернули світло для 2300 домогосподарств в 3 населених пунктах Донецької області.

Тим часом в Енергодарі внаслідок ворожих обстрілів зникло світло у більшій частині міста.

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