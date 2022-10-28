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Енергетики повернули світло ще для 2300 тисяч родин у Донецькій області, - ДТЕК

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П'ятниця 28 жовтня 2022 19:49
Енергетики повернули світло ще для 2300 тисяч родин у Донецькій області, - ДТЕК Фото: енергетики повернули світло ще для 2300 тисяч родин у Донецькій області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Енергетики компанії ДТЕК повернули світло для 2300 домогосподарств в 3 населених пунктах Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

За інформацією Павла Кириленка, очільника Донецької області, вночі та вранці ворог продовжував обстріли населених пунктів поблизу лінії фронту у Донецькій області.

Попри це за 26 та 27 жовтня аварійно-ремонтні провели ремонт зруйнованих через бойові дії електромереж у 3 населених пунктах Донецької області. Знову з електрикою 2,3 тисячі родини.

"Поки що без світла - 79 населених пунктів, де фахівці енергокомпанії не мають доступу до проведення робіт. Енергетики обов’язково повернуть світло всім жителям області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних Сил України", - повідомили в компанії.

Нагадаємо, в жовтні росія масово атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури, що призвело до дефіциту потужності в енергосистемі. Було зруйновано електростанції і вузлові підстанції.

Енергетики в режимі 24/7 відновлюють електропостачання в постраждалих регіонах. За оперативну роботу енергетикам подякував президент Володимир Зеленський.

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