ua ru
Нд, 30 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Енергодарі після обстрілів частково зникло світло

Новость на русском →
Неділя 30 жовтня 2022 09:23
В Енергодарі після обстрілів частково зникло світло Фото: в Енергодарі після обстрілів частково зникло світло (t.me/orlovdmytroEn)
Автор: Сергій Пишкін

Ранок в Енергодарі розпочався з ворожих обстрілів. В частині міста зникло світло.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Енергодару Дмитра Орлова.

"Ранок неділі окупанти в Енергодарі почали з провокацій. Зараз, внаслідок обстрілу рашистами промислової зони, більша частина міста залишилася без світла", - пише Орлов.

За словами міського голови, попередньо відомо, що росіяни влучили по одній з підстанцій.

"Чекаємо на оновлення інформації щодо масштабів пошкодження та відновлення електропостачання", - додав Орлов.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що росіяни запровадили "сухий закон" для своїх військових в Енергодарі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Энергодар Запорожская область Війна в Україні
NEWS
Літак, півсотні ББМ та майже тисяча окупантів: Генштаб назвав втрати РФ
Літак, півсотні ББМ та майже тисяча окупантів: Генштаб назвав втрати РФ
DAILY
Програма без кредиту. Про що Україна домовилася з МВФ і чи вистачить грошей на 2023 рік
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Програма без кредиту. Про що Україна домовилася з МВФ і чи вистачить грошей на 2023 рік