Фото: в Енергодарі після обстрілів частково зникло світло (t.me/orlovdmytroEn)

Ранок в Енергодарі розпочався з ворожих обстрілів. В частині міста зникло світло.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Енергодару Дмитра Орлова.

"Ранок неділі окупанти в Енергодарі почали з провокацій. Зараз, внаслідок обстрілу рашистами промислової зони, більша частина міста залишилася без світла", - пише Орлов. За словами міського голови, попередньо відомо, що росіяни влучили по одній з підстанцій. "Чекаємо на оновлення інформації щодо масштабів пошкодження та відновлення електропостачання", - додав Орлов.