В Енергодарі після обстрілів частково зникло світло
Ранок в Енергодарі розпочався з ворожих обстрілів. В частині міста зникло світло.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Енергодару Дмитра Орлова.
"Ранок неділі окупанти в Енергодарі почали з провокацій. Зараз, внаслідок обстрілу рашистами промислової зони, більша частина міста залишилася без світла", - пише Орлов.
За словами міського голови, попередньо відомо, що росіяни влучили по одній з підстанцій.
"Чекаємо на оновлення інформації щодо масштабів пошкодження та відновлення електропостачання", - додав Орлов.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що росіяни запровадили "сухий закон" для своїх військових в Енергодарі.
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