RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Тотальная экономия. Будут ли отключать свет в Киеве сегодня

Фото: тотальная экономия. Буду ли отключать свет в Киеве сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве сегодня, 30 октября, вряд ли будут ограничивать электроснабжение. Обычно в воскресенье потребление самое низкое.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова генерального директора компании YASNO Сергея Коваленко в эфире телемарафона.

"Сегодня уже второй день отключений нет. Погода теплая, а в воскресенье обычно потребление самое низкое за всю неделю. Думаю, вечером отключений не будет. Сейчас энергетической тревоги нет", - отметил Коваленко.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что энергетики уже вернули свет для 2300 домохозяйств в трех населенных пунктах Донецкой области.

Тем временем в Энергодаре в результате вражеских обстрелов исчез свет в большей части города.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВойна в Украине