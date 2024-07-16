На ТОТ цивільні амбулаторії змусили першочергово обслуговувати солдатів РФ, - ЦНС

Через дефіцит лікарів на тимчасово окупованих територіях місцеві окупаційні адміністрації зобов’язали амбулаторії першочергово обслуговувати російських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
Зазначається, що в такий спосіб ворог намагається розвантажити шпиталі, однак при цьому вкотре планує сховатися за спинами цивільних й використати мирні об’єкти як військові, що є черговим злочином.
Очікується що в амбулаторіях окупантам будуть надавати не першочергову допомогу, а також проводити огляди. Незабаром це рішення загарбників буде затверджене на рівні "Міністерства оборони" РФ.
Росіяни на тимчасово окупованих територіях створюють окремі загони при "МВС", які займатимуться фільтраційними діями щодо місцевого населення.
Днями на окупованій території Херсонській області колаборант Володимир Сальдо заборонив в'їзд у 15-кілометрову зону біля Дніпра.
На окупованих територіях півдня РФ формує картинку високого рівня підтримки серед місцевих та існування "народного ополчення".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.