На ТОТ цивільні амбулаторії змусили першочергово обслуговувати солдатів РФ, - ЦНС

Зазначається, що в такий спосіб ворог намагається розвантажити шпиталі, однак при цьому вкотре планує сховатися за спинами цивільних й використати мирні об’єкти як військові, що є черговим злочином.

Очікується що в амбулаторіях окупантам будуть надавати не першочергову допомогу, а також проводити огляди. Незабаром це рішення загарбників буде затверджене на рівні "Міністерства оборони" РФ.