UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На ТОТ цивільні амбулаторії змусили першочергово обслуговувати солдатів РФ, - ЦНС

Фото: російських військових обслуговуватимуть першочергово на ТОТ (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Через дефіцит лікарів на тимчасово окупованих територіях місцеві окупаційні адміністрації зобов’язали амбулаторії першочергово обслуговувати російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що в такий спосіб ворог намагається розвантажити шпиталі, однак при цьому вкотре планує сховатися за спинами цивільних й використати мирні об’єкти як військові, що є черговим злочином.

Очікується що в амбулаторіях окупантам будуть надавати не першочергову допомогу, а також проводити огляди. Незабаром це рішення загарбників буде затверджене на рівні "Міністерства оборони" РФ.

Ситуація на окупованих територіях

Росіяни на тимчасово окупованих територіях створюють окремі загони при "МВС", які займатимуться фільтраційними діями щодо місцевого населення.

Днями на окупованій території Херсонській області колаборант Володимир Сальдо заборонив в'їзд у 15-кілометрову зону біля Дніпра.

На окупованих територіях півдня РФ формує картинку високого рівня підтримки серед місцевих та існування "народного ополчення".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News