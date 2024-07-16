Росіяни створюють фільтраційні загони на окупованих територіях, - ЦНС
На тимчасово окупованих територіях загарбники створюють окремі загони при "МВС", завданням яких будуть фільтраційні дії місцевого населення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
Зокрема, представники цих загонів будуть перевіряти населення і техніку, а також "охороняти" фільтраційні табори, де окупанти незаконно утримують українців за підозрою в нелояльності.
"Фактично ТОТ перетворилася на в’язницю просто неба, де функціонують правила стратегічного об’єкта. Саме для підтримання та посилення цього стану й створюються окремі загони поліцаїв", - йдеться у повідомленні.
Ситуація на окупованих територіях
Днями у Херсонській області колаборант Сальдо заборонив в'їзд у 15-кілометрову зону біля Дніпра.
Росія надсилає ополченців до окупованих районів Запорізької та Херсонської областей.
Крім того, окупанти звозять на окуповані території росгвардійців для боротьби з "екстремізмом".
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