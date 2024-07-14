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РФ заборонила в'їзд у 15-кілометрову зону поблизу Дніпра у Херсонській області, - ЦНС

Неділя 14 липня 2024 16:41
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РФ заборонила в'їзд у 15-кілометрову зону поблизу Дніпра у Херсонській області, - ЦНС Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти заборонили в'їзд місцевим мешканцям до 15 кілометрової зони берега Дніпра на тимчасово окупованих територіях Херсонщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву (ЦНС).

Відповідний наказ опублікували від імені колаборанта Володимира Сальдо, який виконує роль так званого "місцевого губернатора". Наказ вступить в дію вже з 1 серпня у Каховському районі, а починаючи з 1 вересня діятиме вздовж всього лівобережжя Херсонської області.

Згідно з указом, в'їзд дозволений лише у випадку спецдозволу окупантів.

У ЦНС додали, що раніше ворог провів депортацію місцевих мешканців в більшості населених пунктів у визначеній зоні.

Нагадаємо, що за інформацією ЦНС, Росія звозить на окуповані території України росгвардійців для боротьби з "екстремізмом". Завезення поліцейських за задумом окупантів має розвантажити армію РФ, яка зараз бере участь в рейдах проти місцевого населення.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що країна-агресор присилає на окуповані території Запорізької і Херсонської областей "ополченців". Зокрема, Кремль має на меті сформувати картинку, що на півдні є підтримка серед місцевих.

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