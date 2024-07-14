РФ заборонила в'їзд у 15-кілометрову зону поблизу Дніпра у Херсонській області, - ЦНС

Російські окупанти заборонили в'їзд місцевим мешканцям до 15 кілометрової зони берега Дніпра на тимчасово окупованих територіях Херсонщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву (ЦНС).

Відповідний наказ опублікували від імені колаборанта Володимира Сальдо, який виконує роль так званого "місцевого губернатора". Наказ вступить в дію вже з 1 серпня у Каховському районі, а починаючи з 1 вересня діятиме вздовж всього лівобережжя Херсонської області.

Згідно з указом, в'їзд дозволений лише у випадку спецдозволу окупантів.

У ЦНС додали, що раніше ворог провів депортацію місцевих мешканців в більшості населених пунктів у визначеній зоні.