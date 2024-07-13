РФ присилає в окуповані Запорізьку і Херсонську області "ополченців", - ЦНС

Росія створює на окупованих територіях України паралельну реальність. Зокрема, формує картинку, що на півдні є підтримка серед місцевих і існує "народне ополчення".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву (ЦНС).

Як зазначається, так звані добровольці в ополченні патрулюють населені пункти в окупованих Запорізькій і Херсонській областях. Їх головне завдання - не боротьба зі злочинністю, а контроль за тим, щоб ніхто не фотографував місця розташування російських військ.

Проте серед місцевих кількість "ополченців" невелика, тому РФ формує загони з "ветеранів СВО" з територій, які були окуповані у 2014 році. За це вони отримують заробітну плату й соціальний пакет.

"Нерідко розселенні "ополченці" у квартирах тих, хто залишив регіон через окупацію", - йдеться в повідомленні.