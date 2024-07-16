На ВОТ гражданские амбулатории заставили в первую очередь обслуживать солдат РФ, - ЦНС

Из-за дефицита врачей на временно оккупированных территориях местные оккупационные администрации обязали амбулатории в первую очередь обслуживать российских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
Отмечается, что таким образом враг пытается разгрузить госпитали, однако при этом в очередной раз планирует спрятаться за спинами гражданских и использовать мирные объекты как военные, что является очередным преступлением.
Ожидается, что в амбулаториях оккупантам будут предоставлять не первоочередную помощь, а также проводить осмотры. Вскоре это решение захватчиков будет утверждено на уровне "Министерства обороны" РФ.
Россияне на временно оккупированных территориях создают отдельные отряды при "МВД", которые будут заниматься фильтрационными действиями в отношении местного населения.
На днях на оккупированной территории Херсонской области коллаборационист Владимир Сальдо запретил въезд в 15-километровую зону возле Днепра.
На оккупированных территориях юга РФ формирует картинку высокого уровня поддержки среди местных и существования "народного ополчения".
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