ТОТ Херсонщини без українського телебачення: окупанти блокують інформацію

Спершу окупанти під примусом вилучали українські супутникові антени, змушуючи людей відмовлятися від українського телебачення та користуватися комплектами "Русский мир", повідомляють у Центрі.

Нині ж жителі регіону понад шість місяців залишаються без сигналу взагалі: антени є, трансляцій немає, а звернення населення ігноруються.

За даними джерел ЦНС, це не технічний збій, а свідомо організована операція з метою ізоляції людей від альтернативної інформації.

"Мета проста – позбавити жителів будь-якої альтернативної картини світу та загнати їх у вакуум, де залишаються лише кремлівські телеграм-канали з фейками та вулична пропаганда", - впевнені аналітики.

Паралельно тривають рейди та перевірки домівок і дворів: окупанти шукають українські антени або спроби самостійно підключитися до сигналу. Населенню погрожують штрафами, внесенням до "профілактичних баз" та візитами силовиків.

"Фактично регіон переводять у режим інформаційної тюрми, де доступ до правди карається", - констатують у ЦНС.