На ТОТ Херсонщини лікарні не приймають місцевих мешканців: заповнені пораненими окупантами

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області місцеві мешканці не мають доступу до медицини, а лікарні заповнені солдатами армії РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух громадянського спротиву "Отпор" у Telegram.
На Херсонщині - критична ситуація з доступом до лікування місцевого населення, пишуть учасники руху.
У Каховці та Чаплинці районні лікарні переповнені пораненими російськими військовими. Місцевих мешканців не приймають та не лікують.
Щоб отримати допомогу, людей змушують їхати до Генічеська, а це довгий і важкий шлях, констатують члени руху.
"Окупанти ставлять життя і здоров'я своїх військових вище за потреби цивільного населення, повністю ігноруючи їх права на медичне забезпечення. Це пряме порушення всіх норм і правил, що призводить до потенційно смертельних випадків серед українців", - ідеться у повідомленні.
Члени руху "Отпор" радять записувати усі випадки відмови у допомозі, адже це є доказом військових злочинів.
Раніше РБК-Україна писало про те, що Росія вигадала ще один спосіб примусової паспортизації українців: на тимчасово окупованих територіях їх позбавляють ліків, доступу до медицини і навіть обслуговування в аптеках.
За даними ГУР, на тимчасово окупованих територіях України Росія розпорядилась заборонити продаж в аптеках життєво важливих препаратів особам, які не отримали паспорт РФ.
Також на тимчасово окупованих територіях сходу України місцеві лікарні відмовляються обслуговувати цивільне населення через високі втрати армії РФ.
Першочерговим для захоплених лікарень, де працюють переважно лікарі з Росії, є обслуговування солдатів армії РФ. Місцеве ж населення має самостійно їхати в інші міста та шукати лікарню, де їх приймуть.