На ТОТ Херсонщини лікарні не приймають місцевих мешканців: заповнені пораненими окупантами

Медицина на ТОТ

Раніше РБК-Україна писало про те, що Росія вигадала ще один спосіб примусової паспортизації українців: на тимчасово окупованих територіях їх позбавляють ліків, доступу до медицини і навіть обслуговування в аптеках.

За даними ГУР, на тимчасово окупованих територіях України Росія розпорядилась заборонити продаж в аптеках життєво важливих препаратів особам, які не отримали паспорт РФ.

Також на тимчасово окупованих територіях сходу України місцеві лікарні відмовляються обслуговувати цивільне населення через високі втрати армії РФ.

Першочерговим для захоплених лікарень, де працюють переважно лікарі з Росії, є обслуговування солдатів армії РФ. Місцеве ж населення має самостійно їхати в інші міста та шукати лікарню, де їх приймуть.