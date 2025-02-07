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РФ вигадала ще один спосіб примусової паспортизації: позбавляють українців ліків і медицини

П'ятниця 07 лютого 2025 15:13
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РФ вигадала ще один спосіб примусової паспортизації: позбавляють українців ліків і медицини Ілюстративне фото: РФ вигадала ще один спосіб примусової паспортизації українців (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація вигадала новий спосіб паспортизації громадян України на окупованих територіях. Українцям відмовляють у медичному обслуговуванні в аптеках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки у Facebook.

За даними ГУР, на тимчасово окупованих територіях України Росія розпорядилась заборонити продаж в аптеках життєво важливих препаратів особам, які не отримали паспорт РФ.

Під заборону потрапили інсулін та ліки для щитовидної залози.

Також з лютого цього року росіяни забороняють надавати медичну допомогу усім, хто відмовився отримувати російський паспорт на окупованих територіях.

"Людям похилого віку, які залишаються в окупації без російських паспортів, загарбники з початку 2025 року припинили виплачувати пенсії", - повідомили у ГУР.

Окрім цього росіяни депортують українців, які намагаються уникати своєї взаємодії та співпраці з російсько-окупаційними органами.

"Чоловіче населення в окупації перебуває під постійним тиском московитів та загрозою примусової мобілізації до російської окупаційної армії. Ситуація на окупованих територіях України ілюструє системне порушення державою-агресором Росією норм міжнародного права та продовження її злочинної геноцидної політики щодо українського народу", - пишуть у розвідці.

Ситуація на окупованих територіях

Раніше стало відомо, що напочатку січня на тимчасово окупованих територіях України запрацював так званий реєстр "контрольованих осіб". Росіяни вносять до нього українців, які не отримали паспорт РФ.

Також з лютого жителі тимчасово окупованих територій не зможуть укласти шлюб, не маючи російського паспорта.

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