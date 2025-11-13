На ВОТ Херсонщины больницы не принимают местных жителей: заполнены ранеными оккупантами

На Херсонщине - критическая ситуация с доступом к лечению местного населения, пишут участники движения.

В Каховке и Чаплинке районные больницы переполнены ранеными российскими военными. Местных жителей не принимают и не лечат.

Чтобы получить помощь, людей заставляют ехать в Геническ, а это долгий и трудный путь, констатируют в движении "Отпор".

"Оккупанты ставят жизнь и здоровье своих военных выше потребностей гражданского населения, полностью игнорируя их права на медицинское обеспечение. Это прямое нарушение всех норм и правил, что приводит к потенциально смертельным случаям среди украинцев", - говорится в сообщении.

Члены движения "Отпор" советуют записывать все случаи отказа в помощи, так как это является доказательством военных преступлений.