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Из Торонто вылетел спецрейс с эвакуированными украинцами

Новости » Коронавирус     27.03.2020 - 06:08
Из Торонто вылетел спецрейс с эвакуированными украинцами

На борту самолета более 27 пассажиров

Из канадского Торонто в Киев специальным рейсом вылетели 274 украинца, которые не могли добраться домой после закрытия границ из-за пандемии коронавируса. Об этом в Facebook сообщает посольство Украины в Канаде.

Дипломаты напомнили эвакуированным об обязательной самоизоляции в течение двух недель.

“Украинцы из Канады возвращаются домой. 274 пассажира вылетели рейсом МАУ из Торонто до Киева. Желаем им счастливого пути и напоминаемоб обязательной самоизоляции в течение 14 дней после путешествия", - говорится в сообщении.

Напомним, 26 марта из Соединенных Штатов Америки вылетел спецрейс с 354 украинцами.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках карантина из-за коронавируса с 27 марта границы Украины закроют для всех, в том числе для украинских граждан.

Также РБК-Украина писало, что украинская авиакомпания осуществит дополнительный чартерный рейс для эвакуации украинских граждан из Израиля утром 27 марта.

Как известно, Министерство иностранных дел призвало украинцев вернуться на территорию страны до 27 марта. Отмечается, что в это время будут осуществляться ежедневные спецрейсы.

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