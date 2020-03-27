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З Торонто вилетів спецрейс з евакуйованими українцями

Новини » Коронавірус     27.03.2020 - 06:08
З Торонто вилетів спецрейс з евакуйованими українцями

На борту літака понад 27 пасажирів

Із канадського Торонто до Києва спеціальним рейсом вилетіли 274 українці, які не могли добратися додому після закриття кордонів через пандемію коронавірусу. Про це у Facebook повідомляє посольство України в Канаді.

Дипломати нагадали евакуйованим про обов'язкову самоізоляцію протягом двох тижнів.

“Українці з Канади повертаються додому. 274 пасажири вилетіли рейсом МАУ з Торонто до Києва. Бажаємо їм щасливої дороги і нагадуємо про обов'язкову самоізоляцію протягом 14 днів після подорожі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 26 березня зі Сполучених Штатів Америки вилетів спецрейс з 354 українцями.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що у рамках карантину через коронавірус з 27 березня кордони України закриють для всіх, в тому числі для українських громадян.

Також РБК-Україна писало, що українська авіакомпанія здійснить додатковий чартерний рейс для евакуації українських громадян з Ізраїлю вранці 27 березня.

Як відомо, Міністерство закордонних справ закликало українців повернутися на територію країни до 27 березня. Відзначається, що в цей час будуть здійснюватися щоденні спецрейси.

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