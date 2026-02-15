У торговельному центрі Хмельницького сталась стрілянина, - джерела

У Хмельницькому ввечері 15 лютого сталася стрілянина в одному з торгівельних центрів міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Поліція поки що встановлює усі обставини події. Надати більш детальну інформацію щодо інциденту правоохоронні органи обіцяють пізніше.

Зазначається, що стрілянина сталася у торгівельному центрі "Оазис". Наразі щодо поранених та інших деталей інциденту інформації немає.

Нагадаємо, нещодавно Рівненській області правоохоронці провели спецоперацію із затримання чоловіка, який переховувався після втечі з військової частини та під час штурму будинку відкрив вогонь у бік поліцейських.

До цього у Львові 2 лютого жінка стріляла у мікроавтобус, у якому знаходилися військовослужбовці ТЦК та поліцейські. Нападницю затримали та вже повідомили їй про підозру.

А 3 лютого у Черкаському районі сталася надзвичайна подія. Поліцейські спробували затримати 59-річного жителя Корсунщини, розшукуваного за замах на вбивство, але він відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях.

Як виявилося, стріляв колишній військовий-ветеран, він вбив чотирьох офіцерів поліції та поранив п'ятого. Навколо інциденту виник дуже великий суспільний резонанс, після чого начальник обласної поліції пішов у відставку.