Головна » Новини » Надзвичайні події

У торговельному центрі Хмельницького сталась стрілянина, - джерела

Україна, Хмельницький, Неділя 15 лютого 2026 21:11
UA EN RU
У торговельному центрі Хмельницького сталась стрілянина, - джерела Ілюстративне фото: стрілянина сталася в одному з ТЦ міста (Getty Images)
Автор: Юлія Акимова, Антон Корж

У Хмельницькому ввечері 15 лютого сталася стрілянина в одному з торгівельних центрів міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що стрілянина сталася у торгівельному центрі "Оазис". Наразі щодо поранених та інших деталей інциденту інформації немає.

Поліція поки що встановлює усі обставини події. Надати більш детальну інформацію щодо інциденту правоохоронні органи обіцяють пізніше.

Нагадаємо, нещодавно Рівненській області правоохоронці провели спецоперацію із затримання чоловіка, який переховувався після втечі з військової частини та під час штурму будинку відкрив вогонь у бік поліцейських.

До цього у Львові 2 лютого жінка стріляла у мікроавтобус, у якому знаходилися військовослужбовці ТЦК та поліцейські. Нападницю затримали та вже повідомили їй про підозру.

А 3 лютого у Черкаському районі сталася надзвичайна подія. Поліцейські спробували затримати 59-річного жителя Корсунщини, розшукуваного за замах на вбивство, але він відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях.

Як виявилося, стріляв колишній військовий-ветеран, він вбив чотирьох офіцерів поліції та поранив п'ятого. Навколо інциденту виник дуже великий суспільний резонанс, після чого начальник обласної поліції пішов у відставку.

