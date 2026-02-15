В торговом центре Хмельницкого якобы произошла стрельба: что известно

В Хмельницком вечером 15 февраля сообщали о якобы стрельбе в одном из торговых центров города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Сначала в сети сообщали, что стрельба якобы произошла в торговом центре "Оазис". Полиция предварительно подтвердила это и сообщила, что устанавливает все обстоятельства происшествия.

Однако позже пресс-служба полиции опровергла сообщение о том, что произошла стрельба. Правоохранители сообщили, что один из посетителей напал на охранника.

"На место происшествия вызвали полицию. Информация о стрельбе в торговом центре, которая распространяется по сети, не соответствует действительности. Правоохранители сейчас работают над установлением всех обстоятельств происшествия", - сказано в сообщении.