Главная » Новости » Происшествия

В торговом центре Хмельницкого якобы произошла стрельба: что известно

Украина, Хмельницкий, Воскресенье 15 февраля 2026 21:11
UA EN RU
В торговом центре Хмельницкого якобы произошла стрельба: что известно Иллюстративное фото: стрельба произошла в одном из ТЦ города (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Антон Корж

В Хмельницком вечером 15 февраля сообщали о якобы стрельбе в одном из торговых центров города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Сначала в сети сообщали, что стрельба якобы произошла в торговом центре "Оазис". Полиция предварительно подтвердила это и сообщила, что устанавливает все обстоятельства происшествия.

Однако позже пресс-служба полиции опровергла сообщение о том, что произошла стрельба. Правоохранители сообщили, что один из посетителей напал на охранника.

"На место происшествия вызвали полицию. Информация о стрельбе в торговом центре, которая распространяется по сети, не соответствует действительности. Правоохранители сейчас работают над установлением всех обстоятельств происшествия", - сказано в сообщении.

Напомним, недавно в Ровенской области правоохранители провели спецоперацию по задержанию мужчины, который скрывался после побега из воинской части и во время штурма дома открыл огонь в сторону полицейских.

До этого во Львове 2 февраля женщина стреляла в микроавтобус, в котором находились военнослужащие ТЦК и полицейские. Нападающую задержали и уже сообщили ей о подозрении.

А 3 февраля в Черкасском районе произошло чрезвычайное происшествие. Полицейские попытались задержать 59-летнего жителя Корсунщины, разыскиваемого за покушение на убийство, но он открыл прицельный огонь по правоохранителям.

Как оказалось, стрелял бывший военный-ветеран, он убил четырех офицеров полиции и ранил пятого. Вокруг инцидента возник очень большой общественный резонанс, после чего начальник областной полиции ушел в отставку.

Украина Хмельницкий Национальная полиция
