Торговая сделка: Макрон рассказал, чем Британия может "шантажировать" ЕС

Фото: Эммануэль Макрон (president.gov.ua)

Макрон уверен, что права на рыбную ловлю в Ла-Манше станут ключевым моментом спора

Великобритания может использовать вопрос об условиях рыбной ловли в Ла-Манше как инструмент давления на европейских партнеров на переговорах о торговом соглашении до конца 2020 года. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает AFP.

Он отметил, что ожидает роста напряженности, поскольку с британцами "очень трудно" в данном вопросе.

"Я не уверен, что соглашение будет достигнуто до конца года", - сказал Макрон.

Он убеждеен, что права на рыбную ловлю станут ключевым моментом спора.

Напомним, 1 февраля Британия официально покинула ЕС. До 31 декабря 2020 года на территории Великобритании продолжит действовать законодательство Евросоюза, однако страна уже не будет представлена в институтах ЕС. В течении переходного периода стороны должны определиться с дальнейшим режимом сотрудничества, в частности, в сферах экономики и торговых отношений.

Отметим, что торговые переговоры между ЕС и Великобританией должны стартовать в начале марта, однако могут быстро застопориться из-за расхождения позиций сторон.

Правительство Британии планирует подписать торговое соглашение с ЕС с нулевым тарифом и нулевой квотой после Brexit. Нулевые тарифы позволят избежать проверок на границе между Британией и Северной Ирландией.