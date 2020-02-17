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У Джонсона считают чрезмерными условия Брюсселя для заключения торгового соглашения

Новости » В мире     17.02.2020 - 01:01
У Джонсона считают чрезмерными условия Брюсселя для заключения торгового соглашения
Иллюстративное фото (GettyImages)

В ЕС хотят, чтобы Британия продолжала подчиняться европейским правилам субсидирования

Британское правительство считает чрезмерными и смехотворными условия Брюсселя для заключения торгового соглашения между Великобританией и Европейским союзом (ЕС). Об этом сообщили источники в кабинете британского премьер-министра Бориса Джонсона, передает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По информации телеканала, в ЕС хотят, чтобы Британия продолжала на постоянной основе подчиняться европейским правилам субсидирования, а также предоставила Брюсселю возможность следить за их соблюдением. Также, в ЕС требуют от Лондона соблюдения европейских стандартов налогообложения.

В британском правительстве подчеркнули, что подобные требования не предъявлялись к Канаде, Южной Корее и Японии, c которыми Евросоюз уже заключил соглашения о свободной торговле.

Как отмечает телеканал, члены британского правительства, а также его глава неоднократно заявляли, что в ходе торговых переговоров с Брюсселем Великобритания не будет брать на себя обязательств строго следовать правилам и предписаниям ЕС.

Отмечается, что на прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов предложить Великобритании беспрецедентные условия доступа к единому рынку, однако подчеркнула, что для этого Лондон должен будет гарантировать соблюдение справедливых условий конкуренции, социальных, природоохранных и иных стандартов, действующих в Евросоюзе.

Напомним, правительство Великобритании планирует подписать торговое соглашение с Европейским союзом с нулевым тарифом и нулевой квотой после выхода страны из состава ЕС. Нулевые тарифы позволят избежать проверок на границе между Британией и Северной Ирландией.

Также РБК-Украина писало, что Великобритания установила жесткий срок для заключения торгового соглашения с Европейским союзом после Brexit.

Отметим, что торговые переговоры между Евросоюзом и Великобританией должны стартовать в начале марта, однако могут быстро застопориться из-за несовпадения позиций сторон. Если соглашение о свободной торговле не будет заключено до конца года, а переговорный период не будет продлен, Великобритании и ЕС придется начать торговать по правилам ВТО, что среди прочего означает возвращение многочисленных таможенных тарифов.

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