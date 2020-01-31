Европарламент объяснил изменения в работе после Brexit

Фото: заседание Европейского парламента (europarl.europa.eu)

Европарламент сократится до 705 мест

После выхода Великобритании из состава Европейского союза (Brexit) 31 января Европейская комиссия изменит структуру работы. Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

Отмечается, что в связи с выходом Британии, численность Европарламента сократится с 751 депутата до 705 мест. При этом 27 мест из 76, которые принадлежали британским евродепутатам, будут распределены между остальными членами Европарламента. Остальные 46 кресел останутся в резерве для будущих расширений Евросоюза.

"Все 27 членов Европарламента, которые вступят в должность 1 февраля 2020 года, были избраны на европейских выборах в мае 2019 года. В соответствии с законом о выборах 1976 года, государства-члены должны уведомить Европейский парламент об именах новых членов Европарламента, занимающих свои места, прежде чем их мандаты могут официально начаться", - отметили в Европарламенте.

Также изменения будут касаться комитетов и подкомитетов, в связи с выходом британских депутатов.

Кроме этого в Европарламенте отметили, что с 1 февраля и до 31 декабря начинается переходной период между Великобританией и ЕС. Переходный период может быть продлен один раз на один-два года, но решение об этом должно быть принято Объединенным комитетом ЕС-Великобритания до 1 июля.

Напомним, 30 января Совет Европейского союза утвердил в письменном виде сделку о выходе Великобритании из состава ЕС, окончательно завершив процесс ратификации соглашения со своей стороны.