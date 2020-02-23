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Торговельна угода: Макрон розповів, чим Британія може "шантажувати" ЄС

Новини » В світі     23.02.2020 - 07:50
Торговельна угода: Макрон розповів, чим Британія може "шантажувати" ЄС
Фото: Еммануель Макрон (president.gov.ua)

Макрон впевнений, що права на риболовлю в Ла-Манші стануть ключовим моментом спору

Велика Британія може використовувати питання про умови риболовлі в Ла-Манші як інструмент тиску на європейських партнерів на переговорах щодо торговельної угоди до кінця 2020 року. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє AFP.

Він зазначив, що очікує зростання напруженості, оскільки з британцями "дуже важко" в цьому питанні.

"Я не впевнений, що угоди буде досягнуто до кінця року", - сказав Макрон.

Він переконаний, що права на риболовлю стануть ключовим моментом спору.

Нагадаємо, 1 лютого Британія офіційно залишила ЄС. До 31 грудня 2020 року на території Великої Британії продовжить діяти законодавство Євросоюзу, проте країна вже не буде представлена в інститутах ЄС. Протягом перехідного періоду сторони мають визначитися з подальшим режимом співробітництва, зокрема, в сферах економіки і торговельних відносин.

Зазначимо, що торгові переговори між ЄС і Великою Британією повинні стартувати на початку березня, проте можуть швидко застопоритися через розбіжності позицій сторін.

Уряд Британії планує підписати торговельна угода з ЄС з нульовим тарифом і нульовий квотою після Brexit. Нульові тарифи дозволять уникнути перевірок на кордоні між Британією і Північною Ірландією.

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