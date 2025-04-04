Торгова війна Трампа: Китай "відповів" США митами на американські товари

Торгова війна США

2 квітня президент США Дональд Трамп підписав указ щодо запровадження тарифів на імпорт для багатьох торгових партнерів США. Для деяких з країн тарифи суттєво стали вищими. Серед них, наприклад, Китай. У тому ж числі Вашингтон запровадив 25% тарифи на всі автомобілі, зібрані в інших країнах світу.

Коментуючи відповідний крок Міністерство торгівлі Китаю закликало негайно скасувати мита й пригрозив "контрзаходами".

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