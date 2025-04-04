Торговая война Трампа: Китай "ответил" США пошлинами на американские товары

Утром, 4 апреля, Министерство торговли Китая опубликовало заявление, в котором раскритиковало новый тарифный режим Соединенных Штатов Америки (США), который "угрожает трудно завоеванному балансу, достигнутому в результате многолетних многосторонних торговых переговоров".

"Это типичный акт одностороннего запугивания", - заявило ведомство и призвало Штаты отменить тарифы, а также решить этот вопрос путем "справедливого и равноправного" диалога.

Как пишет Reuters, пошлины начнут действовать уже с 10 апреля.

В том же числе Минторговли добавило 11 организаций в список "ненадежных субъектов", что позволяет Китаю принимать против них карательные меры.