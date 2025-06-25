Торгова угода або "податок помсти": США запропонували партнерам дилему про "два стільці"

Торгівельні партнери США мають можливість уникнути так званого "податку помсти", який просуває президент Дональд Трамп, якщо підуть на укладення угод з Вашингтоном. Білий дім фактично підштовхує до цього американських партнерів.
Про це заявив головний економічний радник Трампа, директор Національної економічної ради Білого дому Кевін Гассетт, повідомляє РБК-Україна із посиланням на Bloomberg.
Гассетт зазначив, що так званий "розділ 899", який міститься у податковому законопроєкті Трампа, може бути вилучений для деяких країн, якщо вони "опублікують відповідні політичні заяви". Тобто, додав Гассетт, укладуть з Вашингтоном торгівельні угоди, скасувавши податки на цифрові послуги та оподаткування американських товарів та послуг.
Видання зазначає, що дуже малоймовірно, що десятки країн раптово скасують податки на цифрові послуги, принаймні до моменту, коли Конгрес ухвалить законопроєкт Трампа. Річ у тім, що ці податки мають величезну політичну популярність, особливо у країнах Європи.
Податковий законопроєкт Трампа також спрямований на країни, які вводять в себе мінімальний податок на іноземні товари та послуги в розмірі 15%. Але й тут Вашингтон може раптово з'ясувати, що не все так просто: навіть якщо торгівельні партнери погодяться скасувати ці податки, процес займе в кращому випадку місяці.
"Ми ведемо переговори щодо податкових питань, і ці податкові питання, які ми обговорюємо, також впливають на торгівельні угоди... Ми збираємося завершити податкові справи, а потім одразу після цього буде підписано багато угод", - тим часом запевняє Гассетт.
"Податок помсти" - це підвищення податків для іноземних інвесторів та компаній з тих країн, де, на думку Білого дому, "несправедливо" оподатковують компанії зі Сполучених Штатів. Наприклад, це стосується Канади, Австралії, Великої Британії, Франції та деяких інших країн. Вони змушують платити "податки на цифрові послуги" великі американські технологічні компанії - Meta Platforms, яка володіє соцмережею Facebook, Google та інші.
Сам податковий законопроєкт зараз перебуває на розгляді у Конгресі США. Трамп вимагає прийняти його до 4 липня, що здається малоймовірним, оскільки в документі є низка інших досить спірних моментів, обговорення яких триває.
Питання торгівельних мит гостро стало на світовому порядку денному з моменту приходу Трампа до влади в США. Так, з березня 2025 року США запровадили 25%-ві мита на автомобілі, сталь і алюміній з ЄС, а у квітні - 20%-ві мита на інші товари з Євросоюзу.
Після цього США знизили мита до 10% та висловили готовність до 8 липня спробувати провести переговори щодо взаємних скасувань тарифів та оподаткування, або вигідних торгівельних угод. У відповідь на це 27 країн ЄС призупинили свої плани щодо введення відповідних мит на деякі товари США і запропонували обом сторонам встановити нульові мита на всі промислові товари.
З того моменту переговори не дуже просунулись. А глухий кут, куди вони зайшли, виявився таким, що Трамп навіть погрожував з 1 червня ввести на товари з ЄС мита у розмірі 50%.
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