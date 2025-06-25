Торгова угода або "податок помсти": США запропонували партнерам дилему про "два стільці"

Гассетт зазначив, що так званий "розділ 899", який міститься у податковому законопроєкті Трампа, може бути вилучений для деяких країн, якщо вони "опублікують відповідні політичні заяви". Тобто, додав Гассетт, укладуть з Вашингтоном торгівельні угоди, скасувавши податки на цифрові послуги та оподаткування американських товарів та послуг.

Видання зазначає, що дуже малоймовірно, що десятки країн раптово скасують податки на цифрові послуги, принаймні до моменту, коли Конгрес ухвалить законопроєкт Трампа. Річ у тім, що ці податки мають величезну політичну популярність, особливо у країнах Європи.

Податковий законопроєкт Трампа також спрямований на країни, які вводять в себе мінімальний податок на іноземні товари та послуги в розмірі 15%. Але й тут Вашингтон може раптово з'ясувати, що не все так просто: навіть якщо торгівельні партнери погодяться скасувати ці податки, процес займе в кращому випадку місяці.

"Ми ведемо переговори щодо податкових питань, і ці податкові питання, які ми обговорюємо, також впливають на торгівельні угоди... Ми збираємося завершити податкові справи, а потім одразу після цього буде підписано багато угод", - тим часом запевняє Гассетт.