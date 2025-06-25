Торговая сделка или "налог мести": США предложили партнерам дилемму о "двух стульях"

Торговые партнеры США имеют возможность избежать так называемого "налога мести", который продвигает президент Дональд Трамп, если пойдут на заключение соглашений с Вашингтоном. Белый дом фактически подталкивает к этому американских партнеров.
Об этом заявил главный экономический советник Трампа, директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Хассетт отметил, что так называемый "раздел 899", который содержится в налоговом законопроекте Трампа, может быть изъят для некоторых стран, если они "опубликуют соответствующие политические заявления". То есть, добавил Хассетт, заключат с Вашингтоном торговые соглашения, отменив налоги на цифровые услуги и налогообложение американских товаров и услуг.
Издание отмечает, что очень маловероятно, что десятки стран внезапно отменят налоги на цифровые услуги, по крайней мере до момента, когда Конгресс примет законопроект Трампа. Дело в том, что эти налоги имеют огромную политическую популярность, особенно в странах Европы.
Налоговый законопроект Трампа также направлен на страны, которые вводят у себя минимальный налог на иностранные товары и услуги в размере 15%. Но и здесь Вашингтон может внезапно выяснить, что не все так просто: даже если торговые партнеры согласятся отменить эти налоги, процесс займет в лучшем случае месяцы.
"Мы ведем переговоры по налоговым вопросам, и эти налоговые вопросы, которые мы обсуждаем, также влияют на торговые соглашения... Мы собираемся завершить налоговые дела, а затем сразу после этого будет подписано много соглашений", - тем временем уверяет Хассетт.
"Налог мести" - это повышение налогов для иностранных инвесторов и компаний из тех стран, где, по мнению Белого дома, "несправедливо" облагают налогами компании из Соединенных Штатов. Например, это касается Канады, Австралии, Великобритании, Франции и некоторых других стран. Они заставляют платить "налоги на цифровые услуги" крупные американские технологические компании - Meta Platforms, которая владеет соцсетью Facebook, Google и другие.
Сам налоговый законопроект сейчас находится на рассмотрении в Конгрессе США. Трамп требует принять его до 4 июля, что кажется маловероятным, поскольку в документе есть ряд других достаточно спорных моментов, обсуждение которых продолжается.
Вопрос торговых пошлин остро стал на мировой повестке дня с момента прихода Трампа к власти в США. Так, с марта 2025 года США ввели 25%-ные пошлины на автомобили, сталь и алюминий из ЕС, а в апреле - 20%-ные пошлины на другие товары из Евросоюза.
После этого США снизили пошлины до 10% и выразили готовность до 8 июля попытаться провести переговоры по взаимным отменам тарифов и налогообложения, или выгодных торговых соглашений. В ответ на это 27 стран ЕС приостановили свои планы по введению ответных пошлин на некоторые товары США и предложили обеим сторонам установить нулевые пошлины на все промышленные товары.
С того момента переговоры не очень продвинулись. А тупик, куда они зашли, оказался таким, что Трамп даже угрожал с 1 июня ввести на товары из ЕС пошлины в размере 50%.
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