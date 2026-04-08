Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

"Торги за кілька квадратних кілометрів": Венс зробив цинічну заяву щодо війни в Україні

15:55 08.04.2026 Ср
2 хв
Віцепрезидент США закликає Україну та РФ до територіальних поступок
aimg Тетяна Степанова
Фото: віцепрезидент США Джей Ді Венс (Getty Images)

Віцепрезидент США Джей Ді Венс під час візиту до Угорщини заявив, що вважає недоцільними "торги" між Україною та Росією за "кілька квадратних кілометрів".

Коментуючи переговорний процес щодо врегулювання російсько-української війни, Венс поставив під сумнів доцільність суперечки за "кілька квадратних кілометрів", вочевидь, натякаючи на те, що Київ повинен піти на територіальні поступки.

"Я б сказав і росіянам, і українцям: знаєте, на цьому етапі ми говоримо про торги щодо кількох квадратних кілометрів території в той чи інший бік. Чи варто це втрати сотень тисяч додаткових російських і українських молодих чоловіків? Чи варто це додаткових місяців або навіть років високих цін на енергоносії та економічного спустошення? Ми вважаємо, що відповідь однозначно "ні", - заявив він.

Віцепрезидент США додав, що "для танго потрібні двоє", тому росіяни та українців повинні самостійно домовитися.

"Тож хоча Віктор Орбан (прем'єр Угорщини - ред.) і президент Трамп продовжуватимуть працювати над мирним врегулюванням, по суті ми можемо лише відкрити двері. Росіяни та українці мають самі через них пройти", - зазначив Венс.

Візит Венса до Угорщини

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс приїхав до Угорщини за кілька днів до парламентських виборів.

Поки що справи у Віктора Орбана йдуть не дуже добре. Згідно із соцопитуваннями, його випереджає Петер Мадяр - опозиціонер і головний конкурент проросійського прем'єра.

Під час візиту до Будапешта Венс звинуватив українську розвідку у спробах вплинути на результати виборів в Угорщині.

Він також підтримав Орбана напередодні парламентських виборів і прирівняв його до Трампа, назвавши обох "миротворцями".

