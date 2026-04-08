"Торги за кілька квадратних кілометрів": Венс зробив цинічну заяву щодо війни в Україні

Коментуючи переговорний процес щодо врегулювання російсько-української війни, Венс поставив під сумнів доцільність суперечки за "кілька квадратних кілометрів", вочевидь, натякаючи на те, що Київ повинен піти на територіальні поступки.

"Я б сказав і росіянам, і українцям: знаєте, на цьому етапі ми говоримо про торги щодо кількох квадратних кілометрів території в той чи інший бік. Чи варто це втрати сотень тисяч додаткових російських і українських молодих чоловіків? Чи варто це додаткових місяців або навіть років високих цін на енергоносії та економічного спустошення? Ми вважаємо, що відповідь однозначно "ні", - заявив він.

Віцепрезидент США додав, що "для танго потрібні двоє", тому росіяни та українців повинні самостійно домовитися.

"Тож хоча Віктор Орбан (прем'єр Угорщини - ред.) і президент Трамп продовжуватимуть працювати над мирним врегулюванням, по суті ми можемо лише відкрити двері. Росіяни та українці мають самі через них пройти", - зазначив Венс.