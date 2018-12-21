Під Торецьком завершили ремонт пошкодженого водогону

Фото: водогін під Торецьком (facebook.com/oleksandrkuts1)

З 16:30 п'ятниці розпочалося заповнення водогону для подачі води на місто Торецьк

Ремонтники завершили ремонт пошкодженої ділянки водогону під Торецьком (Донецька область) та почали заповнювати його водою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олександра Куця.

"З 16:30 починається заповнення водогону для подачі води на місто Торецьк... зараз запускають насосні агрегати і починають заповнювати водогін", - написав Куць.

Він зазначив, що ремонтники ліквідували усі пошкодження, однак завтра, 22 грудня, після заповнення водогону водою, його знову мають оглянути, щоб пересвідчитися у якості проведених робіт.

Зі слів Куця, до ремонту залучалися сапери, рятувальники, бригади комунального підприємства "Вода Донбасу", які працювали як на контрольованій Україною території, так і в сірій зоні.

"Сапери виявили пошкодження у трьох місцях: одне - діаметром приблизно 800 мм і два - від мін калібром 120 мм", - додав глава Донецької ОВЦА.

Фото: пошкоджений водогін

Нагадаємо, аварія сталася 16 грудня о 22:50 між Горлівкою та Торецьком в районі селища Південне у результаті бойових дій. Внаслідок пошкодження втрати води сягали 1500 кубометрів на годину, і робота водогону була призупинено.