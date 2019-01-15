В Торецке восстановили водоснабжение

Иллюстративное фото (donetsk.dsns.gov.ua)

Торецк находился без централизованного водоснабжения в течение трех дней

В Торецке Донецкой области по состоянию на утро 15 января восстановили водоснабжение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что сегодня была восстановлена работа водопровода, на данный момент продолжается заполнение резервуаров. В управлении ГСЧС в Донецкой области подтвердили, что по состоянию на 06:00 вода уже подается в город.

Напомним, ранее в Торецке объявили чрезвычайную ситуацию из-за прекращения подачи воды. 12 января город и его окрестности остались без воды в результате порыва. В течение двух дней спасатели обеспечивали безопасность сотрудников компании "Вода Донбасса", которые проводили ремонт. В частности, пиротехники проверили местность и обнаружили гранату.

Накануне после откачки воды из затопленного аварийного участка, ремонтникам удалось добраться до пробоины и ликвидировать ее. По состоянию на вчерашний вечер все повреждения уже были устранены. В администрации города отметили, что подача воды возобновится 15 января.