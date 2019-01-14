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Торецкая ВГА сообщила, когда восстановят водоснабжение в городе

Новости » Происшествия    14.01.2019 - 23:15
Торецкая ВГА сообщила, когда восстановят водоснабжение в городе
Фото: водоснабжение в Торецке (donetsk.dsns.gov.ua)

Бригада Часовоярского подразделения КП "Вода Донбасса" завершила восстановительные работы водопровода "Горловка - Торецк"

В Торецке (Донецкая область) водоснабжения, прекращенное в результате повреждения водопровода "Горловка - Торецк", должно возобновиться 15 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на военно-гражданскую администрацию города.

"Сегодня бригада Часовоярского подразделения КП "Вода Донбасса" в сопровождении группы разминирования и ОБСЕ завершила восстановительные работы водопровода Горловка - Торецк", - заявили в ВГА.

В администрации также добавили, что в настоящее время все повреждения устранены и уже 14 января будет начато наполнение водопровода, после чего вода начнет подаваться в город.

Напомним, ранее власти Торецка Донецкой области в воскресенье, 13 января, объявила в городе чрезвычайную ситуацию. Вследствие увеличения потерь воды, Горловскя фильтровальная станция № 2 остановила подачу воды по водопроводу "Горловка - Торецк". Также 13 января было обнаружено место порыва и в 09:05 14 января начато проведение аварийно-восстановительных работ на водопроводе.

На шахте Донецкой области произошел пожар Под Торецком завершили ремонт поврежденного водопровода
Новости Украины Донецкая областьводопроводТорецк
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