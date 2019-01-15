У Торецьку відновили водопостачання

Ілюстративне фото (donetsk.dsns.gov.ua)

Торецьк перебував без централізованого водопостачання протягом трьох днів

У Торецьку Донецької області станом на ранок 15 січня відновили водопостачання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

Повідомляється, що сьогодні була відновлена робота водопроводу, на даний момент триває заповнення резервуарів. В управлінні ДСНС в Донецькій області підтвердили, що за станом на 06:00 вода вже подається до міста.

Нагадаємо, раніше в Торецьку оголосили надзвичайну ситуацію через припинення подачі води. 12 січня місто і його околиці залишилися без води в результаті пориву. Протягом двох днів рятувальники забезпечували безпеку співробітників компанії "Вода Донбасу", які проводили ремонт. Зокрема, піротехніки перевірили місцевість і виявили гранату.

Напередодні після відкачування води із затопленої аварійної ділянки, ремонтникам вдалося дістатися до пробоїни та ліквідувати її. Станом на вчорашній вечір всі пошкодження були усунені. В адміністрації міста зазначили, що подача води відновиться 15 січня.