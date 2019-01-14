В Торецке объявили чрезвычайную ситуацию

Фото: место аварийно-восстановительных работ (donetsk.dsns.gov.ua)

Начато проведение аварийно-восстановительных работ на водопроводе

Власти Торецка Донецкой области в воскресенье, 13 января, объявили в городе чрезвычайную ситуацию. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Из-за увеличения потерь воды, Горловской фильтровальной станцией № 2 остановлена подача воды по водопроводу "Горловка - Торецьк", сообщили в ведомстве.

В ГСЧС сообщают, что 13 января проведено заседание местной комиссии ТЭБ и ЧС, принято решение об открытии чрезвычайной ситуации местного уровня

"Для подвоза питьевой и технической воды в г. Торецьк находятся силы и средства от Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что 13 января было обнаружено место порыва. В 09:05 14 января начато проведение аварийно-восстановительных работ на водоводе.

РБК-Украина сообщало, что 16 декабря в результате повреждения водопровода "Горловка - Торецьк" приостановлено централизованное водоснабжение городов Торецьк и Железное, пгт Северное и Южное. Более 40 тысяч человек остались без воды.

Позже в ГСЧС заявили, что водоснабжение в Торецьку и соседних поселках отсутствует через порыв водопровода в результате боевых действий.