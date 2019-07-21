ru
ua

В Торецке сообщили о минировании всех избирательных участков


Эвакуация на участках не проводилась

В Торецке (Донецкая область) в полицию поступило сообщение о минировании всех 14 избирательных участков города. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк на брифинге, сообщает РБК-Украина.

По его словам, эвакуация на участках не проводилась.

"В городе Торецк Донецкой области поступило сообщение о якобы минировании всех 14 участков в этом городе. В настоящее время подразделения Национальной полиции осуществляют все необходимые мероприятия для проверки этой информации", - рассказал он.

Национальная полиция уже получила почти 400 заявлений и сообщений относительно избирательного процесса в день внеочередных выборов в Верховную раду, 21 июля 2019 года.

Добавим, в связи с проведением выборов в Раду Национальная гвардия Украины взяла под усиленную охрану ядерные объекты, суды и посольства.Также обеспечивается охрана общественного порядка в день досрочных парламентских выборов.

Отметим, Комитет избирателей Украины сообщал, что есть проблемы в работе некоторых комиссий. Так, в Николаеве участок №480904 начал заседания комиссии около 7 утра, хотя согласно закону заседание должно начаться не ранее 07:15. После вмешательства представителей КИУ заседание было отменено, открыть сейф комиссия не успела.

Украинка Ольга Харлан стала чемпионкой мира по фехтованию на саблях КИУ назвал вероятные проблемные округа на выборах
Читать все новости