У Торецьку повідомили про мінування всіх виборчих дільниць

У Торецьку (Донецька область) в поліцію надійшло повідомлення про мінування всіх 14 виборчих дільниць міста. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк на брифінгу, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, евакуація на дільницях не проводилася.

"В місті Торецьк Донецькій області надійшло повідомлення про нібито мінування всіх 14 ділянок у цьому місті. В даний час підрозділи Національної поліції здійснюють усі необхідні заходи для перевірки цієї інформації", - розповів він.

Національна поліція вже отримала майже 400 заяв та повідомлень щодо виборчого процесу в день позачергових виборів до Верховної Ради 21 липня 2019 року.

Додамо, в зв'язку з проведенням виборів в Раду Національна гвардія Украіни взяла під посилену охорону ядерні об'єкти, суди і посольства.Також забезпечується охорона громадського порядку в день дострокових парламентських виборів.

Відзначимо, Комітет виборців України повідомляв, що є проблеми в роботі деяких комісій. Так, в Миколаєві ділянку №480904 почав засідання комісії близько 7 ранку, хоча відповідно до закону засідання має розпочатися не раніше 7:15. Після втручання представників КВУ засідання було скасовано, відкрити сейф комісія не встигла.