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Нацгвардия усиленно охраняет АЭС, суды и посольства в день выборов

Новости » Выборы 2019    21.07.2019 - 09:53
Нацгвардия усиленно охраняет АЭС, суды и посольства в день выборов
Фото: Нацгвардия (kmu.gov.ua)

Также обеспечивается охрана общественного порядка в день досрочных парламентских выборов

В связи с проведением выборов в Раду Национальная гвардия Украины взяла под усиленную охрану ядерные объекты, суды и посольства. Об этом сообщил командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан во время брифинга в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, также обеспечивается охрана общественного порядка в день досрочных парламентских выборов.

"Нацгвардия продолжает выполнять поставленные боевые задачи. Что касается 21 июля, в день выборов, усилена охрана особо важных государственных объектов, в том числе ядерных, усилена охрана дипломатических посольств и консульств, обеспечивается охрана общественного порядка, взяты под охрану суды и учреждения системы органов правосудия", - отметил Балан.

 

#вибори2019 #брифинг Первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового, Председателя Национальная полиция Украины Сергей Князев и руководителей всех органов исполнительной власти системы МВД.

Опубликовано Ольгой Атамановою Суббота, 20 июля 2019 г.

Напомним, Комитет избирателей Украины сообщил, что в день голосования наиболее распространенные нарушения - наличие незаконной агитации и незаконные действия отдельных избирательных комиссий. В частности, наибольшее количество материалов незаконной агитации распространяется от имени политических партий "Слуга Народа", "Оппозиционная платформа за Жизнь" и "Оппозиционный блок". Также есть проблемы в работе некоторых комиссий.

Кроме того, РБК-Украина писало, что по состоянию на утро 21 июля до сих пор не открылись 8 избирательных участков, на которых должны пройти внеочередные выборы.

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