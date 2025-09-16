Топпосадовцю НАБУ Магамедрасулову оголосили нову підозру: в чому його звинувачують

Служба безпеки України, Офіс генпрокурора та Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру заарештованому високопосадовцю НАБУ. Він допомагав із махінаціями конвертаційним центрам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

За інформацією джерел РБК-Україна, йдеться про Руслана Магамедрасулова.

Під час досудового розслідування слідчі встановили, що окрім допомоги батьку в торгівлі з Росією, високопосадовець НАБУ, використовуючи свої зв’язки та службовий вплив, вчиняв дії, спрямовані на незаконні махінації із податками українських суб’єктів господарювання.

Відповідну інформацію СБУ, ОГП та ДБР отримали, зокрема, із телефону підозрюваного.

Фото СБУ

Як свідчать матеріали провадження, навесні цього року фігурант отримав від одного зі своїх контактів пропозицію вирішити проблемні питання в податкових органах для низки українських підприємств.

Згідно з наявним листуванням, йшлося про прийняття органами Державної податкової служби України протиправних рішень щодо виключення близько десяти компаній з переліку ризикових. Це мало дозволити зацікавленим особам здійснити фінансові операції на майже 30 млн гривень.

Аналіз діяльності зазначених фірм свідчить про наявність ознак їхньої приналежності до "конвертаційного центру".

Відповідно до матеріалів справи, в обмін на цю "послугу" контакт пообіцяв передати високопосадовцю НАБУ неправомірну вигоду в розмірі 900 тисяч гривень.

За матеріалами справи, детектив НАБУ прийняв цю пропозицію та намагався вирішити питання через колишнього високопосадовця Державної податкової служби.

Також він звертався по допомогу із цього приводу до одного зі співробітників правоохоронних органів, з яким певний час працював у НАБУ. Під час допитів згадані особи підтвердили, що працівник НАБУ дійсно звертався до них із таким проханням.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про нову підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Досудове розслідування триває.