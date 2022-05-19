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Паливна криза в Україні. У Кабміні назвали причину черг на АЗС

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Україна, Четвер 19 травня 2022 14:56
Паливна криза в Україні. У Кабміні назвали причину черг на АЗС Фото: віце-прем'єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Великі черги на АЗС за паливом виникли через неможливість поки що наростити достатніх запасів у операторів та максимально збалансувати ринок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого віце-прем'єр-міністра України - міністра економіки Юлії Свириденко під час телемарафону.

"Якщо до війни максимальний запас у операторів складав 15-16 днів, то зараз це 5-6 днів. Будь-які додаткові обсяги, які можуть заходити в країну дають нам можливість збалансуватися", - розповіла вона.

Раніше перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко повідомила, що Уряд України призупинив державне регулювання цін на бензин і дизельне паливо. Вона очікує, що максимальні ціни на дизельне паливо не перевищать 58 гривень за літр, а на бензин - 52 гривні.

Свириденко заявила, що Кабінет міністрів відмовився від державного регулювання цін на паливо, щоб максимально наповнити ринок.

Нагадаємо, уряд з травня 2021 року регулював роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо. Постановою Кабміну була введена максимальна роздрібна націнка в розмірі 6,5 гривень на бензин і 7 гривень дизельне паливо.

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