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Сетям АЗС разрешили поднять цены на бензин

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Украина, Понедельник 16 мая 2022 08:55
Сетям АЗС разрешили поднять цены на бензин Фото: стоимость бензина вырастет на 2 гривны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство экономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Очередные данные по состоянию на 12 мая 2022 года предоставила НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Минэкономики.

Расчетные цены для бензина повышены на 2,17 гривен с 31,19 гривен до 33,36 гривен за литр, для дизельного топлива снижены на 32 копейки гривен с 35,63 гривен до 35,31 гривен за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 39,86 гривен за литр, дизельного топлива - 42,31 гривен за литр.

Напомним, правительство с мая 2021 года регулирует розничные цены на бензин и дизельное топливо. Постановлением Кабмина была введена максимальная розничная наценка в размере 6,5 гривен на бензин и 7 гривен дизельное топливо.

Правительственным постановлением установлено, что НАК "Нафтогаз Украины" подает расчеты Министерству экономики три раза в месяц.

Как правило, после повышения расчетной стоимости сети АЗС поднимают свои розничные цены и снижают после снижения.

Отметим, в мае в Украине возник дефицит топлива, на АЗС выстроились огромные очереди, а цена бензина на отдельных заправках взлетела до 60 гривен за литр.

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Цены на бензин
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