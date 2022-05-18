Топливный кризис. В Кабмине объяснили отказ от госрегулирования цен на бензин

Кабинет министров отказался от государственного регулирования цен на топливо, которое действовало с мая прошлого года, чтобы максимально наполнить рынок. Но в правительство продолжат мониторинг цен и обещают жесткие санкции, если на бензине будут наживаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого вице-премьер-министра - министра экономики Юлии Свириденко на брифинге.

По ее мнению, тот факт, что в Украине было государственное регулирование, дало возможность определенное время сдерживать рост цены.

"Мы хотим дать возможность всем операторам завезти ресурс, который есть на рынке Европы, вне рынка Европы для того, чтобы максимально наполнить рынок ресурсом. Это основная наша цель, поэтому и сняли госрегулирование, чтобы ресурс в максимальном количестве был завезен в Украину", - сказала она.

По ее словам, это не говорит о том, что государство будет стоять в стороне. Государство и в дальнейшем будет осуществлять мониторинг цен. "Если мы будем видеть, что наживаются на украинцах - мы будем точно вводить жесткие санкции, у нас и инструментарий есть", - сказала она.

Напомним, правительство Украины 18 мая приостановило государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. Правительство ожидает, что максимальные цены на дизельное топливо не превысят 58 гривен за литр, а на бензин - 52 гривны.