Топ-вакансії осені: де зарплати сягають 70 тисяч гривень

Найбільший стрибок у серпні зафіксовано за вакансією комплектувальника - кількість оголошень зросла на 331%, а медіанна зарплата становила 25 тис. гривень. У сфері торгівлі високий попит має посада продавця, але найбільше зростання показав менеджер по роботі з клієнтами - +117%, із зарплатою 21 тис. гривень.

У сфері освіти кількість вакансій на викладачів і вчителів зросла майже удвічі (+96%), середня пропозиція - 14 тис. гривень. Також піднявся попит на офіс-менеджерів (23 тис. гривень), HR (29 тис. гривень), рихтувальників (50 тис. гривень), плиточників (45 тис. гривень) та помічників кухаря (21 тис. гривень).

Перед сезоном зросла кількість оголошень і щодо роботи за кордоном. Найбільше - на пакувальників (+213%, зарплата від 3 до 5 тис. євро). Попит також зріс на будівельників (+65%) і різноробочих (+41%).

Окремо виділяється зростання вакансій у Силах оборони - за три місяці кількість оголошень збільшилася на 33%, із медіанною зарплатою 70,5 тис. гривень.

За даними OLX Робота, сезонність формує змішаний попит: від робітничих спеціальностей і освітян - до клієнтського сервісу та роботи за кордоном.