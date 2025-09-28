В Україні бракує робітників: які працівники в дефіциті навіть при високих зарплатах

В Україні зберігається дефіцит кадрів у низці сфер, навіть попри суттєве зростання зарплат. Найважче роботодавцям знайти працівників фізичної праці - так званих "синіх комірців".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на аналітику OLX Робота.

Які вакансії найважче закрити

Аналітики дослідили дані за останні чотири роки та з’ясували, що перелік дефіцитних професій постійно змінювався.

2022 рік. Найменше відгуків було на вакансії роботи за кордоном (кухарі, няні, зварювальники). Також бракувало працівників у сільському господарстві, банківській сфері та нерухомості.

2023 рік. Тенденція збереглася - робота за кордоном знову виявилася серед найменш привабливих для кандидатів. До дефіцитних додались агрономи та вакансії у роздрібній торгівлі.

2024 рік. Основний дефіцит виник у сфері виробництва. Найважче було знайти механіків, конструкторів і технологів. У "дефіцитному списку" залишались агрономи та продавці.

2025 рік. Тренд продовжився. Найменше відгуків зібрали вакансії у нерухомості, торгівлі та виробництві. До списку знову повернулася робота за кордоном.

Зарплати зростають, але людей не вистачає

Зростання зарплат не вирішило проблему:

зарплата агронома зросла з 15 тис. гривень у 2022 році до 25 тис. гривень у 2025-му;

на виробництві оклади піднялись із 15 тис. гривень до майже 27 тис. гривень.

Найбільший стрибок відбувся саме у 2025 році, коли конкуренція за кадри різко посилилася.

Що це означає

Попит на "синіх комірців" залишається стабільно високим. Йдеться про професії, що передбачають фізичну працю у виробництві, промисловості та агросекторі.

За прогнозами експертів, цей тренд збережеться й надалі. Поряд із мобілізацією країні потрібні працівники для стабільного функціонування економіки. Для пошукачів це відкриває більше можливостей та шанс на вищі зарплати.