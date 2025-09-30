RU

Общество Образование Деньги Изменения

Топ-вакансии осени: где зарплаты достигают 70 тысяч гривен

Фото: Собеседование при трудоустройстве (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине перед началом осени выросло количество вакансий в производстве, розничной торговле, образовании и на работу за рубежом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа, которые сравнили августовские показатели с майскими.

Наибольший скачок в августе зафиксирован по вакансии комплектовщика - количество объявлений выросло на 331%, а медианная зарплата составила 25 тыс. гривен. В сфере торговли высоким спросом пользуется должность продавца, но наибольший рост показал менеджер по работе с клиентами - +117%, с зарплатой 21 тыс. гривен.

В сфере образования количество вакансий на преподавателей и учителей выросло почти вдвое (+96%), среднее предложение - 14 тыс. гривен. Также поднялся спрос на офис-менеджеров (23 тыс. гривен), HR (29 тыс. гривен), рихтовщиков (50 тыс. гривен), плиточников (45 тыс. гривен) и помощников повара (21 тыс. гривен).

Перед сезоном возросло количество объявлений и о работе за рубежом. Больше всего - на упаковщиков (+ 213%, зарплата от 3 до 5 тыс. евро). Спрос также вырос на строителей (+65%) и разнорабочих (+41%).

Отдельно выделяется рост вакансий в Силах обороны - за три месяца количество объявлений увеличилось на 33%, с медианной зарплатой 70,5 тыс. гривен.

По данным OLX Работа, сезонность формирует смешанный спрос: от рабочих специальностей и педагогов - до клиентского сервиса и работы за рубежом.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине сохраняется дефицит кадров в сферах производства, агросекторе, торговле и на работах за рубежом, даже несмотря на существенный рост зарплат. Труднее всего найти работников физического труда - так называемых "синих воротничков". Спрос на эти профессии остается стабильным и дальше будет расти, что открывает больше возможностей для соискателей.

Также мы рассказывали, что с начала 2025 года Государственная служба занятости предложила украинцам 309 тысяч вакансий и помогла трудоустроить 238 тысяч человек. Чаще всего работодатели искали подсобных рабочих, водителей, продавцов и поваров. В то же время редко появляются вакансии для узкопрофильных специалистов, среди которых даже бандурист или изготовитель шампанского.

Зарплата в УкраинеРабота в Украине