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Топ-менеджеров "Хлеб Украины" будут судить за взятку в 200 тыс. грн

Новости » Политика    13.11.2018 - 14:32
Топ-менеджеров "Хлеб Украины" будут судить за взятку в 200 тыс. грн
Иллюстративное фото (khlib.com.ua)

Обвинительный акт направлен в Печерский райсуд столицы

Киевской местной прокуратурой № 7 направлено в суд обвинительный акт в отношении группы лиц из числа высокопоставленных должностных лиц предприятия ГАК "Хлеб Украины" и их пособников, которые требовали и получили от коммерсанта неправомерную выгоду за не расторжение договора аренды государственного имущества. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Речь идет об исполняющем обязанности председателя правления ГАК "Хлеб Украины", директора Дочернего предприятия ГАК "Хлеб Украины" "Одесский комбинат хлебопродуктов", заместителя городского головы г. Черновцы и юриста ГАК "Хлеб Украины".

Следствие установило, что указанные лица, сговорившись между собой, требовали от бизнесмена ежемесячную плату в сумме 100 тыс. гривен за не расторжение договора аренды помещений имущественного комплекса дочернего предприятия "Хлеб Украины".

"4 мая 2018 года по результатам комплекса следственных действий, проведенных прокуратурой совместно с СБУ на территории г. Киева и г. Луцк, вышеуказанных лиц было задержано во время получения 200 тыс. гривен неправомерной выгоды, которые были переданы им двумя траншами", - говорится в сообщении.

В настоящее время обвинительный акт в отношении всех четырех подозреваемых по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, направлено в Печерский райсуд столицы для рассмотрения по существу.

Напомним, в Виннице сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на вымогательстве взятки в размере 4 тыс. долларов врача одного из медицинских учреждений города.

Кроме того, в Киеве военные прокуроры совместно с сотрудниками СБУ задержали за получение взятки заместителя начальника Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных сил Украины.

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