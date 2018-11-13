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Топ-менеджерів "Хліб України" судитимуть за хабар у 200 тис. грн

Новини » Політика    13.11.2018 - 14:32
Топ-менеджерів "Хліб України" судитимуть за хабар у 200 тис. грн
Ілюстративне фото (khlib.com.ua)

Обвинувальний акт скеровано до Печерського райсуду столиці

Київською місцевою прокуратурою № 7 скеровано до суду обвинувальний акт відносно групи осіб з числа високопосадовців підприємства ДАК "Хліб України" та їх пособників, які вимагали та одержали від комерсанта неправомірну вигоду за не розірвання договору оренди державного майна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Йдеться про виконувача обов’язків голови правління ДАК "Хліб України", директора Дочірнього підприємства ДАК "Хліб України" "Чернівецький комбінат хлібопродуктів", заступник міського голови м. Чернівці та юрист ДАК "Хліб України".

Слідство встановило, що вказані особи, змовившись між собою,  вимагали від бізнесмена щомісячну плату у сумі 100 тис. гривень за не розірвання договору оренди приміщень майнового комплексу дочірнього підприємства "Хліб України".

"4 травня 2018 року за результатами комплексу слідчих дій, проведених прокуратурою спільно з СБУ на території м. Києва та м. Луцьк,  вищевказаних осіб будо затримано під час одержання 200 тис. гривень неправомірної вигоди, які були передані їм двома траншами", - йдеться у повідомленні.

Наразі обвинувальний акт відносно усіх чотирьох підозрюваних за обвинуваченням у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, скеровано до Печерського райсуду столиці для розгляду по суті.

Нагадаємо, у Вінниці співробітники Служби безпеки України викрили на вимаганні хабара у розмірі 4 тис. доларів лікаря одного із медичних закладів міста.

Окрім того, у Києві військові прокурори спільно зі співробітниками СБУ затримали за отримання хабара заступника начальника Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних сил України.

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