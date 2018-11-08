У Вінниці затримали на хабарі у 4 тис. доларів лікаря

Лікар вимагав від місцевого мешканця кошти за встановлення довічної групи інвалідності, на яку громадянин мав законне право
У Вінниці співробітники Служби безпеки України викрили на вимаганні хабара у розмірі 4 тис. доларів лікаря одного із медичних закладів міста. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.
Як зазначається, лікар вимагав від місцевого мешканця кошти за встановлення довічної групи інвалідності, на яку громадянин мав законне право.
"Правоохоронці затримали лікаря у службовому кабінеті під час отримання всієї суми хабара. У межах відкритого кримінального провадження вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у середу, 7 листопада, у Києві військові прокурори спільно зі співробітниками СБУ затримали за отримання хабара заступника начальника Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних сил України.
Також у жовтні у Запорізькій області на хабарі у 35 тисяч гривень затримали секретаря військкомату. Чоловік за ці гроші обіцяв матері призовника допомогти її сину уникнути армії.