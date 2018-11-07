У Києві на хабарі в тисячу доларів затримали полковника ЗСУ

Ілюстативне фото (depositphotos / Nomadsoul1)

Корупціонер переводив військовослужбовців з однієї частини до іншої

У середу, 7 листопада, у Києві військові прокурори спільно зі співробітниками СБУ затримали за отримання хабара заступника начальника Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних сил України. Про це повідомляє РБК-України із посиланням на заяву головного військового прокурора України Анатолія Матіоса у Facebook.

За його словами, полковник Г. одержав тисячу доларів за вплив на військових службових осіб щодо переміщення військовослужбовця з однієї військової частини до іншої.

"Які "морально-психологічні" кадри- такі і сумні "здобутки" в протидії ПТСР та психологічних проблем серед наших військових. Будемо лупити цю скалу бездушності і далі", - додав він.

Фото: полковник вимагав 1000 доларів (facebook.com/MatiosAnatolii)

Нагадаємо, у жовтні у Запорізькій області на хабарі у 35 тисяч гривень затримали секретаря військкомату. Чоловік за ці гроші обіцяв матері призовника допомогти її сину уникнути армії.

Як повідомляло РБК-Україна, за 9 місяців поточного року в ЗСУ було викрито 50 корупціонерів. Але до в'язниці потрапили лише троє. У 2017 році було викрито 52 корупціонери.