Топ-чиновника Хмельницької ОВА спіймали на "відкатах" з ремонту доріг

СБУ затримала заступника голови Хмельницької ОВА, який отримував "відкати" за підписання контрактів з дорожнього ремонту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ .

Правоохоронці не називають ім'я підозрюваного, але, за даними джерел РБК-Україна, йдеться про Владислава Фалюша.

Повідомляється, що правоохоронці ліквідували масштабну схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на відбудову та ремонт автомобільних доріг. У системному отриманні хабарів викрили заступника голови Хмельницької обласної військової адміністрації.

Як працювала корупційна схема

Слідство встановило, що посадовець ОВА вимагав від дорожньо-будівельної компанії "відкат" у розмірі 5% від загальної вартості угоди на ремонт міжобласних автомагістралей. За цей відсоток чиновник обіцяв безперешкодне підписання контракту та гарантоване виділення коштів із бюджету.

Для реалізації оборудки заступник голови ОВА залучив керівника профільної обласної державної установи.

Співробітники СБУ задокументували факт вимагання 1,1 млн гривень хабаря та процес поетапної передачі цієї суми частинами протягом червня поточного року.

Фото: затримання посадовця за отримання хабаря (t.me/SBUkr)

Учасникам корупційної схеми вже оголосили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище);

ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище).

Наразі вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, слідчі перевіряють причетність до злочину одного з керівників місцевого правоохоронного органу, а також інших посадовців органів місцевого самоврядування.